Inter, Raiola sblocca il colpo in attacco: contatti avviati

L’Inter ha necessità di vendere gli esuberi presenti in rosa per finanziare l’acquisto di nuovi giocatori. Sul piede di partenza ci sarebbero Christian Eriksen, Radja Nainggolan, Andrea Pinamonti e anche Ivan Perisic e Matias Vecino.

La priorità dei nerazzurri sarebbe quella di acquistare un vice Lukaku al posto di Andrea Pinamonti, che non è mai riuscito a convincere Antonio Conte. Il classe ‘99, riacquistato dal Genoa in estate per 19 milioni di euro, sarebbe ritenuto ancora troppo acerbo. Come riportato da calciomercato.com, l’agente del giocatore, Mino Raiola, sarebbe da qualche settimana in contatto con i nerazzurri per trovare una nuova sistemazione al suo assistito.

L’intenzione della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a un novo attaccante. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club di Serie A, tra questi: Parma, che potrebbe mettere sul piatto Gervinho; il Torino, con il quale potrebbe essere imbastito uno scambio con Zaza; e soprattutto l’Udinese, con Kevin Lasagna ipotesi da considerare.