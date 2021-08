Inter, Raiola offre de Vrij in Premier? La posizione dell'Inter

Dopo le partenze di Achraf Hakimi, passato al Paris Saint Germain, e quella imminente di Romelu Lukaku che ritornerà di nuovo al Chelsea, e dopo le voci di ieri sull'offerta del Tottenham per Lautaro Martinez, tante società europee stanno bussando alla porta di viale della Liberazione per cercare di strappare al miglior prezzo i gioielli della squadra nerazzurra campione d'Italia.

Secondo quanto riportato da parte del quotidiano inglese, Daily Mail, il Leicester sarebbe molto interessato ad un difensore interista per la prossima stagione e avrebbe già preso contatti con l'agente del giocatore. Si tratta di Stefan de Vrij che Mino Raiola sta provando ad offrire in Premier League per provare a portarlo via da Milano, vista la crisi che sta investendo Suning e la famiglia Zhang.

L'Inter, però, conta molto sul centrale olandese e vuole tenerlo anche per la prossima stagione, soprattutto perchè, insieme a Skriniar e Bastoni, costituiscono un reparto che ha fatto le fortune della squadra nerazzurra nella scorsa stagione vincente. Non solo, ma la società nerazzurra, nelle persone di Beppe Marotta e Piero Ausilio, avrebbe già trovato un'intesa per il rinnovo del contratto dell'ex Lazio che dovrebbe essere formalizzata dopo la chiusura del calciomercato. Vedremo, intanto, cosa accadrà in questa sessione di mercato.