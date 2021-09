Inter: raffica di buone notizie. Già deciso pure il primo colpo di gennaio?

Mercato: sul tavolo dei dirigenti dell'Inter, in questi giorni, ci sono i rinnovi dei big e anche il nome del primo (possibile) acquisto di gennaio.

L'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono a un passo dall'ufficializzare il rinnovo di Lautaro Martinez. L'accordo, insieme all'attaccante argentino e al suo procuratore Alejandro Camano, è stato raggiunto sulla base di sei milioni di euro a stagione fino al 2026. Qui potete trovare l'approfondimento che abbiamo realizzato nei giorni scorsi.

Ora la società dovrà affrontare quello del centrocampista Marcelo Brozovic, che è legato all'Inter solo fino al 2022. Il Corriere dello Sport, nelle scorse ore, aveva spiegato come "balla una differenza di oltre un milione di euro, tra le pretese del giocatore (che vorrebbe arrivare a 5,5) e quello che guadagna al momento (4,2). Serve un punto d'incontro anche perché, al contrario di Lautaro, il croato ha una scadenza contrattuale già fissata al prossimo anno. Per non rischiare di perdere Brozovic - nel pieno della sua carriera, 29 anni da compiere in novembre, oltre che cruciale nell'Inter - a parametro zero al termine della stagione, la società si muove fin da ora". Anche perché su Brozovic ci sono già le attenzioni di Paris Saint Germain e Barcellona come vi raccontiamo in quest'articolo. Stando, poi, alle ultime indiscrezioni, non dovrebbero esserci problemi invece per continuare a lungo con de Stefan Vrij e Milan Skriniar.

Marotta e Ausilio, come detto, lavorano già al primo possibile colpo di gennaio. Il futuro di Handanovic sarebbe ora in bilico come vi abbiamo anticipato in questo approfondimento. E Il sito Nos.nl specifica come Marotta sia fortemente interessato ad André Onana, dell'Ajax. L'affare, potrebbe andare in porto già nella sessione invernale di calciomercato.