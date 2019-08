Inter, quel like di Vidal che fa sognare i tifosi nerazzurri

Tra i (tanti) nomi accostati all'Inter in questa lunga finestra di calciomercato c'è anche il nome di Arturo Vidal, reduce dalla sua prima stagione al Barcellona.

Un piccolo indizio lo ha fornito direttamente lo stesso ex Juventus e Bayern Monaco, il quale ha messo il "like" su Instagram ad un post in cui si parlava di un suo possibile futuro a Milano.