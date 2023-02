Inter, quasi impossibile un obiettivo per la destra: ecco qual è il vero nome puntato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/02/2023

Inter, per la fascia destra quasi sfumato un obiettivo di mercato. Come letto spesso in queste ultime settimane, in estate, uno dei big che potrebbe lasciare la maglia nerazzurra potrebbe essere Denzel Dumfries. Il giocatore olandese, infatti, potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio per arrivare a quei sessanta milioni di attivo che il presidente Steven Zhang ha ordinato di raggiungere.

In caso di partenza di Dumfries, ovviamente, la dirigenza interista dovrà cercare un sostituto all’altezza e nelle ultime ore qualche nome è rimbalzato dalla stampa. Tra questi, l’esterno del Bayern Monaco, Mazraoui, che sta trovando poco spazio in baviera. Ma per l’esterno marocchino le cose sono molto complicate ed è per questo che in viale della Liberazione si stanno concentrando su un altro obiettivo concreto.

Inter, per la fascia sinistra quasi definitivamente sfumato un obiettivo: c’è il nome per l’alter ego di Dumfries

Quindi, Denzel Dumfries, potrebbe davvero lasciare Milano questa estate dopo appena due stagioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, l’Inter è già alla ricerca del suo sostituto. Il nome di Mazraoui, però, è quasi da depennare. Il giocatore piace alla dirigenza nerazzurra, che però ha smesso di seguirlo con insistenza, complice anche la lieve infiammazione al pericardio subita.

Ecco perchè il nome più credibile è quello di Wilfried Singo, esterno del Torino che, per caratteristiche, è considerato davvero l’alter ego di Dumfries ed è in scadenza nel giugno del 2024. In alternativa, occhio anche alla sorpresa del Mondiale, Buchanan. Insomma, vedremo come evolveranno le cose. Di sicuro, il sogno che porta a Mazraoui rischia di rimanere tale.