Inter, quarta punta: tante opzioni, spunta il nome dal Real Madrid

Anche Tuttosport affronta il tema della quarta punta in casa Inter. L'idea è quella di mantenere in organico le prime tre attualmente a disposizione, ossia Lukaku, Lautaro e Sanchez. Poi, Marotta e Ausilio proveranno a dare a Inzaghi un quarto attaccante di spessore, liberandosi probabilmente in prestito dei vari Pinamonti, Salcedo e Satriano. Secondo il quotidiano torinese, il vero colpo per l'attacco nerazzurro riguarda Raspadori, ma in tal senso tutto è rinviato al prossimo anno.

In questa sessione, invece, sono diverse le opzioni al vaglio. A Inzaghi non dispiacerebbe riabbracciare Keita, già avuto alla Lazio, con il senegalese che si è proposto a più riprese. Si è parlato di Petagna, ma il Napoli ha alzato il muro per l'ex atalantino. Fari puntati anche su Scamacca, rientrato al Sassuolo e chiuso da Caputo: soluzione da fine mercato?

E occhio a Jovic: "Il Real lo vuole dare via, il suo agente Ramadani lo ha già proposto - assicura TS -. Come detto, però, la questione quarta punta non è imminente: l'Inter ora vuole concentrarsi sulle uscite e sull'esterno destro".