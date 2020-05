Inter, quale futuro per Nainggolan? La strategia nerazzurra

Il futuro di Radja Nainggolan è sempre più avvolto nel mistero. Il belga, ceduto la scorsa estate in prestito al Cagliari, sembrerebbe destinato a ritornare in nerazzurro al termine di questa stagione.

Il classe 1988 sembra essere rinato in Sardegna, rendendosi uno dei protagonisti della formazione rossoblu con 5 gol e 5 assist in 21 presenze. La volontà del club sardo sarebbe quella di acquistarlo a titolo definitivo, ma sia l’ingaggio che il prezzo del cartellino non rientrerebbero nei parametri del Cagliari.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la priorità di Beppe Marotta sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, specialmente per via dell’alto ingaggio da 4,5 milioni annui. I nerazzurri però non avrebbero nessuna intenzione di svenderlo e vorrebbero incassare almeno una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il belga ha tanto mercato in Italia, dove piacerebbe a Fiorentina e Roma, e potrebbe essere usato come pedina di scambio dai nerazzurri per acquistare nuovi giocatori.

Nel caso in cui non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, il giocatore potrebbe essere reintegrato in rosa. Radja Nainggolan sarebbe in ottimi rapporti con lo spogliatoio e anche Antonio Conte non si opporrebbe alla sua permanenza.