Inter, quale futuro per Candreva? L'esterno nel mirino dell'Atalanta

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino Antonio Candreva dell’Inter. La Dea sarebbe al lavoro sul mercato per acquistare un esterno da inserire nel modulo di Gian Piero Gasperini in grado di ricoprire l'intera fascia. Il numero 87 interista piacerebbe molto al tecnico atalantino che lo considererebbe il rinforzo ideale per la fascia destra in vista della prossima stagione.

L’ex Lazio, dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative, sembra essere rinato sotto la guida di Antonio Conte. Finora ha realizzato 5 gol e 8 assist in 32 presenze complessive. Nonostante l’arrivo di Hakimi, l’esterno sarebbe già stato riconfermato dal tecnico salentino anche per la prossima stagione.

L’operazione resterebbe comunque molto complicata per il club bergamasco specialmente per via dell’ingaggio da 3 milioni di euro percepito attualmente dal giocatore. La volontà del classe ‘87, inoltre, sarebbe quella di restare all’Inter fino alla fine della sua carriera. Il classe ’87 è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 e sarebbe già in trattativa con il club nerazzurro per prolungarlo fino al 2022.