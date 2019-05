Inter, puoi ancora sognare, il bomber: "In serie A mi adatterei meglio"

Il futuro di Luka Jovic, attaccante dell’Eintracht Francoforte, non è ancora scritto. In un’intervista a “Welt am Sonntag”. il calciatore ammette di non aver ancora scelto il suo club futuro: “Mi piacerebbe confrontare il mio livello con i migliori giocatori del mondo.

Una cosa è chiara: voglio avere successo nella mia carriera”. AS pochi giorni fa aveva quasi annunciato il passaggio al Real Madrid per 60 milioni di euro ma secondo la Bild l'affare non è chiuso. E le parole di Jovic lo confermano.

L'attaccante ha sottolineato che “alcuni altri campionati in Europa si adattano meglio a me e al mio modo di giocare a calcio”. Dopo le partite in Europa League contro Chelsea e Inter ho avuto la sensazione che mi sarei trovato ancora meglio in Premier League o in Serie A. Il modo in cui le squadre giocano lì si adatta di più a me”.