Inter, pronto il clamoroso ritorno in nerazzurro? Inzaghi avrebbe dato il suo ok

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/07/2023

Inter, possibile clamoroso ritorno in nerazzurro? In casa Inter, questi giorni, sono particolarmente importanti per la definizione di tutte quelle operazioni che dovranno consegnare a Simone Inzaghi una rosa completa tecnicamente e numericamente. Sono ancora tanti i reparti da completare, dal momento che mancano ancora due portieri, un braccetto di difesa, una mezz’ala – Samardzic sembra vicino – e uno o due attaccanti – bisognerà vedere se Correa partirà.

Proprio in tale ultimo caso, potrebbe configurarsi un clamoroso ritorno in maglia nerazzurra. Infatti, quest’oggi, il Corriere della Sera, ha parlato di un possibile arrivo all’Inter di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è andato via da Milano nella scorsa stagione per accasarsi con il Marsiglia con cui ha giocato una grande stagione. Ma adesso il suo contratto è spirato ed ecco che il suo profilo potrebbe rivelarsi una grande opportunità.

Stando al quotidiano, Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo assenso all’operazione perchè ritiene che Sanchez sia quel giocatore che per carisma, tecnica e sfacciataggine possa fare bene non solo in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio. Vedremo se tutto andrà in porto o se sarà solo una voce. Ma la porta di Appiano Gentile per Sanchez potrebbe riaprirsi per una seconda avventura per puntare alla seconda stella.