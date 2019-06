Inter, pronta un'operazione da concludere col Genoa: i dettagli

Continua la caccia a nuovi talenti da parte dell'Inter. Uno degli ultimi nomi che sono stati appuntati sulle agende degli addetti ai lavori del club meneghino, è quello di Pedro De La Vega.

Il giocatore, che di ruolo fa l'attaccante, piace molto anche al Genoa. Con il Grifone ci sono anche altri nomi in stand-by (vedi quelli di Ionut Radu, Eddy Salcedo, Andrew Gravillon e Nicholas Rizzo).

De La Vega però, essendo un classe 2001, necessiterebbe di un periodo per fare esperienza e maturare, e la destinazione ligure per crescere e poi trasferirsi in nerazzurro potrebbe essere l'ideale.