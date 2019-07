Inter pronta a blindare Esposito: incontro in sede per il rinnovo

Sono iniziati i lavori in casa Inter per blindare Sebastiano Esposito, talento del settore giovanile già monitorato da vari top club europei. Due su tutti, il PSG e il Manchester City.

Il club meneghino monitora la crescita del classe 2002 attentamente, ma quando di mezzo ci sono club ricchi come i parigini e i Citizens, blindare i propri gioielli è sempre la soluzione migliore.

Per questo motivo, l'Inter in questi minuti - direttamente dai propri uffici di Viale della Liberazione - starebbe lavorando per offrire ad Esposito un prolungamento del contratto. Trattandosi però di un calciatore minorenne, il ragazzo potrà firmare al massimo un contratto triennale. A riferirlo è stato Alfredo Pedullà.