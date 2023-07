Inter, priorità ad un pilastro nerazzurro: le novità sul suo futuro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 09/07/2023

L’Inter non si limita solo a cessioni e acquisti durante il calciomercato estivo, ma ha appena ufficializzato due rinnovi contrattuali cruciali. Alessandro Bastoni ha esteso il suo contratto fino al 2028, mentre Hakan Calhanoglu fino al 2027.

Queste due operazioni sono di grande importanza poiché entrambi i giocatori avevano i loro contratti in scadenza nel 2024. Tuttavia, questi non potrebbero essere gli unici rinnovi in vista. Il club potrebbe continuare a lavorare per garantire il futuro di altri giocatori chiave, dimostrando l’impegno nell’assicurare una squadra solida e competitiva per le prossime stagioni.

Inter, rinnovo in vista per un titolarissimo

Federico Dimarco, con il suo piede sinistro fatato, si è affermato come uno dei protagonisti dell’ultima stagione dell’Inter. Nonostante il recente interesse di alcuni club di Premier League, sembra che il giocatore sia considerato praticamente incedibile dalla squadra nerazzurra. La sua importanza come esterno sinistro è diventata fondamentale per le trame di gioco studiate da Simone Inzaghi.

Nonostante il contratto di Dimarco scada nel giugno 2026, il prolungamento del contratto potrebbe essere considerato già nella Primavera dell’anno prossimo. Si prevede che il Nazionale italiano possa rinnovare fino al 2028, con un significativo aumento dell’ingaggio a 4,5 milioni di euro annui. La grande fede di Dimarco verso l’Inter non è un segreto: il numero 32 è un appassionato tifoso nerazzurro, quindi non sarà scontato vederlo indossare altre maglie. Nonostante la data di scadenza del contratto rimanga ancora lontana, il club ha altre questioni da risolvere prima di affrontare il rinnovo del contratto di Dimarco.