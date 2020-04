Inter, primo colpo per il prossimo anno, una fascia è al sicuro

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter sta per chiudere la prima criticità sulle fasce in vista della prossima stagione. Ashley Young ha pienamente convinto Antonio Conte che lo aveva voluto fortemente nell’ultimo mercato invernale e anche la società. Per questo adesso il rinnovo del contratto semestrale che lo lega al club nerazzurro è una semplice formalità.

"Young s’è preso l’Inter sul campo, dimostrando di avere ancora tanto da dare malgrado i 35 anni da compiere il prossimo luglio". L’ex United seconda la Gazzetta ha superato tutte le aspettative, facendosi trovare immediatamente pronto per un ottimo rendimento su entrambe le fasce, soprattutto per quella sinistra la sua preferita.

L’inglese si propone per ora come l’unica certezza tra gli esterni. Moses deve ancora dimostrare molto, Biraghi rischia di tornare a Firenze alla fine del prestito, Asamoah è ancora disperso, Candreva potrebbe essere l’unico in grado di giocarsi qualche chance anche per la prossima stagione, nella quale comunque serviranno innesti di rilievo in questa zona del campo.