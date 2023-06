Inter, primo acquisto in dirittura: i nerazzurri trovano la formula vantaggiosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/06/2023

Inter, il primo acquisto è in dirittura d’arrivo. In queste ore si sta parlando molto della campagna acquisti della società nerazzurra e di quelli che potrebbero essere i colpi che potrebbero arrivare a Milano in vista della prossima stagione. Soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato, sono tanti i nomi che circolano in questo momento e che vengono accostati al club di viale della Liberazione.

Tra i nomi che rimbalzano con più prepotenza, c’è sicuramente quello del difensore della Germania Under 21, Yann Bisseck. Da tempo si parla di lui come di un giocatore in orbita Inter e proprio in queste ore, la redazione di Sky Sport, ha parlato di un incontro avvenuto tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del ragazzo.

Stando alle ultime, il trasferimento dovrebbe formalizzarsi la prossima settimana, quando il club nerazzurro verserà nelle casse dell‘Aarhus, club danese proprietario del cartellino, la cifra di 7 milioni di euro prevista dalla clausola risolutoria. Non solo, ma il pagamento della stessa dovrebbe prevedere la corresponsione del dovuto in due rate. Una cifra contenuta ed una formula vantaggiosa per un giovane di cui si parla veramente bene.