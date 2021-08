Inter, presa la decisione per l'attacco: la situazione

Il mercato in entrata per l'Inter, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, dovrebbe essere definitivamente chiuso con l'arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio. Questo perchè, all'interno della società Inter, sono state fatte le dovute valutazioni su due giocatori attualmente in rosa e che hanno fatto propendere verso questa soluzione. I due calciatori in questione sono il cileno Alexis Sanchez e l'uruguayano Martin Satriano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il primo, dopo l'infortunio che lo ha coinvolto questa estate, è in fase di recupero e, durante la sosta per le nazionali, è pronto a tornare ad allenarsi a pieno regime con i compagni rimanenti agli ordini del tecnico Simone Inzaghi. Il secondo, invece, è stato in bilico fino all'ultimo per un prestito al Cagliari, in modo da consentirgli di poter avere molta più continuità rispetto al nerazzurro, ma rimarrà a Milano, nel ruolo di quinta punta, viste le non sempre perfette condizioni proprio del compagno di squadra cileno.

Cinque attaccanti, dunque, per l'Inter, nella stagione appena iniziata che vedrà tanti impegni per difendere lo scudetto, puntare alla Coppa Italia e fare decisamente meglio rispetto alle scorse stagioni in Champions League. Sanchez e Satriano dovranno sgomitare per avere delle opportunità da titolare, ma delle occasioni, viste le tante partite di cui si è parlato, non mancheranno affatto e dovranno dare il loro contributo per raggiungere tutti gli obbiettivi stagionali.