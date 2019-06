Inter, possibile derby con il Milan per un centrocampista del Sassuolo

Fino a poche settimane fa sembrava fatta per il suo trasferimento dal Sassuolo al Milan. Ora però per Stefano Sensi, mediano classe 1995 e in questa stagione 30 presenze e 2 gol con la maglia neroverde, potrebbe inserirsi a sorpresa anche l'Inter.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, noto giornalista di "Sky Sport", nel tweet in cui dà in anteprima alcuni argomenti della trasmissione che inizierà alle 23,30. Questo il suo post: "#calciomercato inizia stasera alle 23.30: le ultime su @sscnapoli e @juventusfc, con un derby in vista per #Sensi (ci lavora anche l’@Inter). Tutto su @SkySport".