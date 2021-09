Inter: possibile colpaccio a 0 di Marotta. E Pedullà conferma la traccia

L'Inter starebbe continuando a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Uno degli obiettivi a cui starebbe pensando Giuseppe Marotta potrebbe addirittura arrivare a 0. Su quest'ipotesi, nelle ultime ore, è intervenuto anche Alfredo Pedullà tramite il suo sito internet.

"Insigne - si legge in questo articolo - potrebbe diventare un obiettivo nerazzurro a parametro zero, come già raccontato, sempre che non rinnovi. Ma ci sarà tempo per capire se e come, oggi sono semplice tracce". Perché la situazione del capitano del Napoli è molto complessa. Nei giorni scorsi ne aveva parlato anche Gianluca Di Marzio, cronista di Sky Sport. "Il caso è anomalo - aveva detto intervenendo su Radio Marte -. Ha il contratto in scadenza. Non gli hanno fatto un'offerta, ma vogliono far credere che sia lui a non voler restare. Lo fanno passare per chi non ha interesse a rimanere, ma non è così". Di Marzio, sempre ai microfoni di Radio Marte, aveva poi rivelato un altro retroscena: "Il presidente Aurelio De Laurentiis manco lo saluta. A gennaio, di questo passo, Lorenzo va via e firma per un'altra squadra". Il nostro articolo completo lo trovate qui. Proprio sul nuovo contratto fra il numero 10 e la società partenopea, Pedullà tramite il suo sito internet fa sapere che "il suo contratto con il Napoli resta in scadenza, vedremo se ci saranno margini per parlare ovviamente di rinnovo: per il momento prevale la freddezza di sempre".

Che l'Inter pensasse a Lorenzo Insigne intorno a Ferragosto non è una novità. Anzi. Ve l'abbiamo raccontato in esclusiva come potete leggere qui. E ancora. Nei giorni scorsi Tuttosport ha scritto: "L'arrivo di Joaquin Correa, che sarà riscattato per 25 milioni, non chiude del tutto le porte a un acquisto importante fra dodici mesi. L'Inter potrebbe puntare anche a Lorenzo Insigne: il rinnovo è tutto da decifrare e se non ci sarà, chissà che a febbraio da Milano non parta una telefonata". Per leggere il nostro approfondimento potete cliccare qui.

Insomma: semplici tracce, come giustamente scrive Alfredo Pedullà tramite il suo sito internet, ma tracce che fanno sognare i tifosi nerazzurri. D'altronde Lorenzo Insigne è il capitano e uomo simbolo del Napoli nonché il numero 10 della nazionale italiana campione d'Europa.