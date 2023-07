Inter, possibile cessione in Serie A per Esposito: una squadra ha chiesto informazioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/07/2023

Inter, possibile esperienza in Serie A per Sebastiano Esposito. In questi giorni, il mercato nerazzurro, sta vivendo ore molto frenetiche. Dopo l’incredibile vicenda che ha fatto in modo di interrompere ogni trattativa per Lukaku, la dirigenza di viale della Liberazione sta ultimando le ultime pratiche per la cessione di Onana per poi concentrarsi sugli acquisti per completare la rosa di Simone Inzaghi.

Ma se è vero che queste trattative e movimenti rappresentano, per così dire, la portata principale del mercato interista, è altrettanto vero che qualcosa si muove anche per quanto riguarda operazioni cosiddette minori. Ci riferiamo, nel caso di specie, a quella inerente l’attaccante classe 2002, Sebastiano Esposito.

L’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro, dopo alcune esperienza in prestito che non hanno portato i frutti sperati, potrebbe farne un’altra in Serie A. Secondo quanto riportato oggi dal sito TMW, infatti, il Cagliari sarebbe interessato al prestito del giovane attaccante. Potrebbe essere una grande opportunità per rimettersi in gioco e cercare continuità in campo.

Se davvero dovesse concretizzarsi questo interesse, Esposito troverebbe il coetaneo Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002, con il quale ha già condiviso l’esperienza nel settore giovanile interista. Insomma, dopo tanto girovagare tra Europa e Serie B, potrebbe arrivare un’esperienza in Serie A. Ma stavolta, Esposito, dovrà sfruttarla al massimo.