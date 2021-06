Inter, portiere cercasi: dalla Turchia il post-Handanovic?

Portiere cercasi per l’Inter in vista della prossima stagione. Il profilo cercato dalla dirigenza nerazzurra è quello di un estremo difensore che possa garantire affidabilità alle spalle di Handanovic, per poi prenderne il posto da titolare.

Ecco perché tutte le strade portano al portiere turco del Trabzonspor, Ugurcan Cakir, che questa estate ha fatto bene, all’Europeo, anche con la maglia della nazionale turca.

Secondo Sporx, sul portiere, oltre all’Inter, ci sarebbero anche il Tottenham, il Monaco ed il Wolverampthon, che lo vorrebbe per sostituire il partente Rui Patricio.