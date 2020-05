Inter, Pogba si complica: in arrivo mega offerta per il francese

Stando a quanto riportato dal Sunday Express, il Manchester United è pronto a cedere Paul Pogba durante la prossima finestra di mercato. Il francese ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e avrebbe manifestato alla dirigenza la volontà di non volerlo rinnovare. Sulle tracce del giocatore c'è da tempo sia la Juventus che il Real Madrid, ma nelle ultime settimane si sarebbe aggiunta anche l’Inter. Il centrocampista ha una valutazione molto alta, intorno ai 100 milioni di euro, ma potrebbe anche partire per molto meno.

Come riportato dal Sunday Express, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto una mega offerta per convincere la dirigenza dei Red Devils e anticipare la concorrenza di Inter e Juventus. Il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, lo vorrebbe a tutti i costi e Florentino Perez sarebbe pronto ad accontentato. Il club spagnolo, infatti, sarebbe pronto a offrire circa 80 milioni di euro per portare Pogba a Madrid. Un'offerta che, causa Coronavirus, potrebbe soddisfare lo United.