Inter Pogba, la notizia di oggi da Manchester fa sognare

Ne aveva parlato nei giorni scorsi Fabrizio Biasin, solitamente molto ben informato di quanto succede in casa nerazzurra. Oggi l’indiscrezione è stata rilanciata da Tuttosport. E infine nel pomeriggio è arrivato Sport Mediaset a mettere il carico da undici.

Che Beppe Marotta speri di riportare sotto le sue ali Pogba è semplice da ipotizzare. Anche i contatti che lo staff di mercato nerazzurro avrebbe avviato con l'Everton per Kean potrebbero andare in questo senso, visto che l’agente dei entrambi è Mino Raiola.

I rapporti tra il principe degli agenti e l’Inter si erano praticamente azzerati da molti anni sia per vicende di mercato che per le difficoltà della società legate al FFP. Passato il periodo nero, l’Inter può riproporsi come destinazione più che appetibile anche per giocatori di primissima fascia, come dimostrato lo scorso anno dall’acquisto di Lukaku.

I rapporti tra Raiola e Marotta non sono mai cessati e dunque l’Inter ha una carta in più da giocare sul mercato, finanze post covid permettendo. La notizia di Sport Mediaset, secondo la quale il Manchester United avrebbe deciso di non utilizzare l’opzione di rinnovo automatico del contratto del francese per un anno, apre la strada a un vero e proprio assalto al campione francese. Pogba resta così in scadenza 2021, in pratica un annuncio di “vendesi”. Real Madrid e Juventus sono, come sempre, alla finestra, pronte a scatenare tutta la loro potenza di fuoco economica. Oltretutto il campione del mondo non ha avuto un'annata particolarmente brillante in Inghilterra, sia per qualche infortunio sia per i suoi rapporti non propriamente ottimali con mister Solskjaer. Dunque stavolta c’è anche l’Inter sulle sue tracce e con ottime carte da giocare al tavolo della trattativa.