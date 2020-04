Inter Pogba, cosa si nasconde dietro il segnale di oggi?

Pogba non ha avuto una grande annata allo United, solo 7 partite completate a seguito di incidenti ripetuti che lo hanno costretto ai box per lunghi periodo. E anche i Red Devils non hanno avuto molte occasioni per gioire. La quinta posizione, pur se a soli tre punti dalla quarta piazza utile per qualificarsi alla Champions del prossimo anno non è all’altezza del blasone del club. Questo, ovviamente, fino al momento dello stop per la pandemia.

Nel periodo di stop del calcio le indiscrezioni che arrivano da oltre manica parlano del campione del mondo francese sempre più irrequieto. La sua volontà è quella di lasciare Manchester. Molti danno in rampa di lancio il suo ritorno alla Juventus, tant’è che le quote dei bookmakers parlano di uno striminzito 2,75.

PSG e Real Madrid sono date a 6, quota normale date le possibilità dei due top club. Quello che sta sorprendendo in queste ore è l’offerta dei botteghini riguardo all’Inter. Se ieri Sisal Matchpoint l’arrivo di Pogba a Milano entro il prossimo 31 agosto era dato a 33, oggi l’offerta si è più che dimezzata a 15.

Detto che i bookmakers favoriscono ancora la permanenza del francese a Manchester (quota di 1,75), conoscendo le dinamiche che regolano le quote offerte agli scommettitori, c’è da chiedersi quali fatti nuovi siano accaduti in queste ultime ore per provocare un crollo così vertiginoso e tutto sommato inatteso. Oltretutto Inter e Manchester saranno chiamate a fine anno a mettersi al tavolo per l'eventuale riscatto di Alexis Sanchez nonche per le evidenze economiche legate al trasferimento dello scorso anno di Romelu Lukaku. Linee bollenti dunque tra Milano e Inghilterra, in attesa di capire gli sviluppi.