Inter, plusvalenza monstre in arrivo da Vanheusden: le cifre

Boccata d'ossigeno in arrivo per le casse dell'ormai club di Porta Nuova. Visto l'imminente passaggio di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi, club nella quale il difensore ha già militato in prestito la scorsa, l'Inter metterà a segno una bella plusvalenza.

"La cifra finale si aggirerà sui 18-20 milioni di euro e tra i club ci sarebbe un gentleman agreement per consentire all’Inter di mantenere il controllo sul 20enne difensore, che il ct Roberto Martinez è pronto a chiamare in prima squadra".

Questo è quanto riportato stamane dal Corriere dello Sport. Al club belga, con ogni probabilità si accaserà - ma solo in prestito - anche il centrocampista Xian Emmers.