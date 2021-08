Inter-Pinamonti sarà addio, ma solo dopo la prima giornata: il motivo

Tra i calciatori in uscita nella rosa nerazzurra c'è sicuramente Andrea Pinamonti, che dopo una stagione da comparsa praticamente mai utilizzata tornerà in provincia per farsi le ossa e dimostrare tutto il suo valore. L'attaccante classe 1999, nonostante una stagione in panchina, continua a godere di un'ottima considerazione nel panorama calcistico italiano, e infatti i club pronti ad accoglierlo in prestito non mancano.

Come riportato dalla redazione di Calciomercato.com, ci sono almeno tre club fortemente interessati alle sue prestazioni: l'Empoli, il Verona e infine la Sampdoria. Tra questi, l'Empoli sembra essere la squadra maggiormente interessata al profilo dell'ex canterano, e anche la piazza potrebbe essere quella giusta per permettere al giocatore di crescere lontano dalle pressioni.

In ogni caso, l'addio (temporaneo) di Pinamonti è praticamente certo, ma diventerà realtà solo dopo la prima giornata di campionato. Il motivo è abbastanza semplice: con Lautaro squalificato, e con Sanchez ancora infortunato, l'Inter avrà a disposizione contro il Genoa il solo Dzeko, più Satriano che però ha sofferto di un affaticamento muscolare negli ultimi giorni. Superato lo scoglio della prima giornata, in cui Pinamonti partirà quasi sicuramente titolare, l'attaccante sarà libero di iniziare la sua nuova avventura in altri lidi.

Nel frattempo l'Inter spera di tesserare un nuovo rinforzo in attacco in tempi brevi. I nomi maggiormente in voga sono sempre gli stessi: Zapata resta l'obiettivo numero uno, ma anche la pista che porta a Correa della Lazio sembra essere particolarmente calda.