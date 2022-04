Inter-Pinamonti, aria d'addio? Forte interesse dalla Bundesliga per lui

Inter-Pinamonti, in estate potrebbe consumarsi l'addio.

L'attaccante di proprietà dell'Inter, ma attualmente in prestito all'Empoli, in questa stagione sta trovando grandissima continuità con Aurelio Andreazzoli e la cosa non sta facendo che bene al ragazzo che sta facendo vedere grandi cose anche sotto porta, con le dodici reti che hanno permesso, praticamente, agli azzurri di potersi salvare con anticipo. Per questo, il giocatore, è finito nel mirino di tante squadre sia di Serie A - Torino e Sassuolo tra tutte -, ma anche dall'estero stanno cominciando ad arrivare i primi interessamenti.

Secondo quanto riportato dal sito TMW, infatti, dalla Germania, l'Eintracht Francoforte avrebbe messo gli occhi su Pinamonti, interesse che potrebbe concretizzarsi in un'offerta concreta. L'Inter, al momento, valuta il giocatore tra i venti e i venticinque milioni di euro. Bisognerà vedere se la società tedesca vorrà arrivare a questa cifra per portare a casa l'attaccante classe 1999. Di sicuro, il giocatore, è in uscita da Milano, dove non riuscirebbe a trovare lo spazio che cerca alla sua giovane età e la sua voglia di dimostrare di essere un giocatore valido.

Vedremo quale squadra la potrà spuntare, ma sicuramente l'interesse proveniente dall'Eintracht Francoforte è di lunga data, visto che già la scorsa estate c'erano stati alcuni contatti ed alcuni interessi, declinati dal ragazzo che aveva come priorità quella di rimanere in Italia. Pinamonti, però, al momento, pensa a crescere ancora in queste ultime partite e ad aumentare il proprio bottino di reti in campionato per dimostrare di poter essere un giocatore importante e pieno di potenzialità.