Inter, Perisic è tornato: che succederà con il croato?

Ivan Perisic, un po' a sorpresa visto le belle parole spese su di lui dal tecnico Flick e da Rummenigge, non è stato riscattato dal Bayern Monaco e da ieri è tornato a disposizione di Antonio Conte.

Una decisione che ha spiazzato l'Inter, perchè la distanza tra l'offerta del Bayern per il cartellino del croato e la richiesta dei nerazzurri per quest'ultimo non era così ampia e nemmeno la richiesta d'ingaggio del giocatore non era così diversa da quello che i bavaresi offrivano.

Ora Conte con la dirigenza dovrà decidere sul da farsi al più presto, per capire se potrà essere utile alla squadra o se vada rimesso subito sul mercato. Ieri Perisic si è allenato regolarmente ad Appiano, dimostrando che il problema accusato nel match di Nations League giocato a Parigi con la sua Croazia contro la Francia, non era niente di importante. Non sarà, però, per nulla semplice inserire l'esterno croato nel piano tattico dell'Inter di Conte.

Perisic è troppo offensivo per fare il quinto di centrocampo e ha troppe caratteristiche da esterno puro per utilizzarlo come punta. Una situazione che complica non poco i piani dell'Inter che ha bisogno di cedere per dare l'assalto ai propri obiettivi di mercato, come Kantè.