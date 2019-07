Inter, Perisic e Nainggolan sono sul mercato: il punto secondo Pedullà

Insieme a Mauro Icardi è stato apertamente dichiarato fuori dal progetto Inter. Ad oggi però, per Radja Nainggolan non sono pervenute offerte concrete. Discorso quasi analogo per Ivan Perisic. Il croato, che inizialmente si pensava fosse perfetto per il ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 adottato da Antonio Conte, per quel ruolo è stato bocciato proprio dal tecnico salentino.

Per questo motivo, secondo Alfredo Pedullà anche l'ex Wolfsburg sarebbe stato messo in vendita dal club meneghino. A riguardo, il famoso giornalista sportivo ha detto:

"E’ l’ultima occasione fittizia per Perisic perché nella gara contro la Juventus gioca da seconda punta e l’Inter prenderà due punte. Il croato è sul mercato. Nainggolan pure, ma si stava cercando di trovare una strategia entro il 31 di luglio perché chiude il mercato in Cina".