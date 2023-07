Inter, per un portiere si fa in salita: Marotta e Ausilio sondano un’altra pista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/07/2023

Inter, per un portiere la strada si fa in salita. Oggi, per quanto riguarda il mercato nerazzurro, è la giornata di Andrè Onana al Manchester United. Il portiere camerunese, infatti, lascerà Milano dopo appena una stagione per 51 milioni di euro, più quattro di bonus. Una cifra che fa dell’ex Ajax uno dei cinque portieri più pagati della storia del calcio. Ma se è vero che questa partenza permette all’Inter di tirare su una bella somma, è altrettanto vero che bisogna trovare il sostituto non solo di Onana, ma anche di Handanovic.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, la dirigenza nerazzurra sta sondando soprattutto due piste. La prima, è quella che porta a Sommer del Bayern Monaco. Il portiere svizzero ha una clausola da 6 milioni di euro, ma i nerazzurri vorrebbero non arrivare quella cifra, provando a fare leva sui buoni rapporti tra le due società. Sicuramente, si vorrà provare a portarlo a Milano entro domenica.

La seconda pista è quella che porta a Trubin dello Shakhtar Donetsk. Per il portiere ucraino, però, nonostante la scadenza di contratto, le cose si stanno facendo più complicate. La dirigenza della società ucraina, infatti, non accetta il pagamento da 10 milioni che è pronta a presentare l’Inter. Ragion per cui sembra che, questo nome, pian piano vada sempre più a sfumare.

Per cautelarsi, in viale della Liberazione, si sta continuando a pensare al nome di Audero della Sampdoria. Il giocatore arriverebbe a Milano a cifre contenute e farebbe da secondo a Sommer. Tante manovre di mercato e tanto lavoro da fare. Marotta e Ausilio puntano a chiudere altri acquisti per dare una rosa competitiva ad Inzaghi.