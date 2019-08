Inter, per Sanchez la fumata bianca è sempre più vicina

A piccoli passi, Alexis Sanchez si appresta a lasciare il Manchester United per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Stando a quanto riferisce il portale "calciomercato.com", "è attesa un’accelerata importante all’inizio della prossima settimana per chiudere l’operazione, che non è mai stata a rischio. L’Inter è ancora in trattativa diretta con lo United anche tramite l’agente del giocatore Felicevich, il discorso riguarda la divisione dell’ingaggio da pagare, di 12 milioni di euro. Sono da considerarsi tempi tecnici e non problemi quelli che hanno fatto slittare l’arrivo in nerazzurro di Alexis Sanchez".

L'attaccante cileno veste la maglia dei "red devils" da gennaio 2018, dopo un ottimo periodo all'Arsenal, ma la sua esperienza nella città a nord dell'Inghilterra non è stata particolarmente fortunata.