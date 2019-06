Inter, per rinforzare la difesa occhi su un parametro zero

Con l'ormai certo addio di Miranda e la possibile cessione in prestito di Bastoni, l'Inter è in cerca di un nuovo difensore. Stando a quanto riferisce "SportMediaset", il nuovo obiettivo sarebbe Gary Cahill, in scadenza di contratto con il Chelsea.

Il giocatore, 33 anni, arriverebbe in caso a parametro zero. In questa stagione Cahill, approdato ai "blues" nell'estate 2012 dal Bolton, ha collezionato 8 presenze tra le varie competizioni. Conta anche 61 partite e 5 gol con la maglia dell'Inghilterra.