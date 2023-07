Inter, per l’eredità di Onana è stato sottolineato un requisito fondamentale

di Simone Salines, pubblicato il: 01/07/2023

INTER – Il club nerazzurro, complice la possibile partenza del camerunense, sta cautelandosi vagliando diversi estremi difensori.

L’avventura di Andrè Onana con la maglia dell’Inter potrebbe già essere ai titoli di cosa. Il portiere classe 1996, cresciuto tra la Samuel Eto’o Academy e le giovanili del Barcellona per poi passare all’Ajax, piace molto al Manchester United. I Red Devils già nei prossimi giorni potrebbero far recapitare al club milanese un’offerta ufficiale, ma l’Inter è stata chiara: servono 50 milioni di euro cash, non un euro meno. Una cifra non di certo indifferente ma che non sembra affatto spaventare gli inglesi.

Inter, i nomi per il dopo Onana

Mentre la dirigenza interista attende riscontri ufficiali dal Manchester United, gli uomini mercato nerazzurri si stanno muovendo per non farsi cogliere impreparati da un’ipotetica cessione di Onana. I profili sotto la lente di ingrandimento sono quelli di Giorgi Mamardashvili del Valencia (classe 2000) e Anatolij Trubin, classe 2001 di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Insomma, due figure con un unico denominatore: la giovane età. Sotto questo punto di vista la dirigenza dell’Inter sembra essere decisa. In caso di addio di Onana, si punterà su un altro portiere giovane e con ampi margini di miglioramento. In questo caso, la pista che conduce a Yann Sommer (classe 1988) del Bayern Monaco potrebbe arenarsi.