Inter, per l’attacco non solo Balogun: due le alternative, ma anche una new entry

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/07/2023

Inter, non solo Balogun per l’attacco. In casa nerazzurra, in queste ore, sono momenti frenetici per quanto riguarda il calciomercato. Dopo aver accantonato la pista che avrebbe portato a Romelu Lukaku e aver definito ufficialmente il passaggio di Andrè Onana al Manchester United, la società nerazzurra, con i soldi incassati, si prepara per poter effettuare qualche colpo in entrata.

Detto di Lukaku, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un giocatore che possa prendere il posto dell’attaccante belga destinato alla Juventus. Come oramai si sa da settimane, il primo nome nella lista della dirigenza nerazzurra è quello di Balogun dell’Arsenal, anche se la trattativa non è semplice, dal momento che la società inglese chiede per il suo attaccante una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non c’è solo il nome di Balogun da tenere d’occhio. Infatti, due sono le alternative principali. La prima è quella che porta ad Alvaro Morata, per cui c’è già stato un incontro con gli agenti qualche giorno fa. La secondo è la pista che porta a Beto dell’Udinese, giocatore che piace da tempo in viale della Liberazione.

Ma occhio anche alla possibile new entry. Infatti, i dirigenti interisti, non hanno mai tolto l’occhio da Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, già cercato in passato e che potrebbe arrivare a Milano, soprattutto nel caso in cui dovesse partire a titolo definitivo Joaquin Correa. Vedremo chi la spunterà. La società vuole valutare al meglio, per regalare ad Inzaghi una pedina affidabile.