Inter, per la fascia destra spunta l'ipotesi "blaugrana"

Ci sono ulteriori novità per quanto concerne la caccia dell'Inter all'esterno che dovrà rimpiazzare (e di conseguenza non far rimpiangere troppo) Achraf Hakimi, trasferitosi al PSG in un'operazione da 70 milioni di euro complessivi.

I nomi maggiormente in lizza al momento restano quelli di Nahitan Nandez del Cagliari ed Hector Bellerin dell'Arsenal (quest'ultimo club pare che abbia offerto al proprio giocatore un rinnovo di contratto, atto a convincerlo a rifiutare le avances dei nerazzurri).

Eppure, secondo la redazione degli spagnoli di Sport, il club di Via della Liberazione ha fatto un timido sondaggio per Sergi Roberto del Barcellona. Il classe 1992 piace anche al Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, ma al momento, come citato sopra, le priorità restano Nandez e Bellerin.