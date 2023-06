Inter, per la fascia destra c’è una novità inaspettata fino a qualche tempo fa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/06/2023

Inter, ci sono novità importanti per la fascia destra. Dopo la delusione di Istanbul, già oggi la società nerazzurra si è riunita con Simone Inzaghi per programmare il futuro della squadra. La società vuole concordare con il tecnico quelli che dovranno essere i tasselli per migliorare ulteriormente la competitività della rosa.

Intanto, una novità importante arriva dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, che ha parlato della situazione riguardante la fascia destra nerazzurra. Dumfries, infatti, non è certo della permanenza, ma occhio alla situazione Bellanova. L’esterno classe 2000, fino a qualche tempo fa, non era certo di essere riscattato dal Cagliari, ma la situazione sembra essere radicalmente cambiata.

Per l’esterno, in viale della Liberazione, si sta pensando di esercitare il diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Dunque, anche per la prossima stagione, Bellanova dovrebbe essere un giocatore nerazzurro.