Inter, per la difesa oltre a Kumbulla riecco il solito nome

Prima è importante conquistare il secondo posto ed essere competitivi in Europa League, poi la priorità diventerà il mercato. Diversi i nomi sul taccuino di Marotta per migliorare la squadra di Conte in vista della prossima stagione per essere competitivi sia in Italia che in Europa. Dopo l'acquisto di Hakimi, la dirigenza nerazzurra vuole rinforzare la difesa.

Oltre al nome di Marash Kumbulla dell'Hellas Verona, profilo giovane ed interessante, spunta sempre il nome del difensore belga del Tottenham, Jan Vertonghen, in scadenza con gli Spurs, quindi acquistabile a parametro zero. Classe '87, Vertonghen, ha più esperienza ed è più economico di Kumbulla ;ha fatto sapere di essere alla ricerca di una nuova avventura e che gradirebbe molto lavorare in Italia.

Anche la Roma lo segue, ma l'Inter lo attrae maggiormente per il fatto di disputare la Champions. Due nomi quindi per l'Inter. Kumbulla e Vertonghen. Futuro e presente dell'Inter.