Inter, per l'attacco si punta un giocatore del Celtic. Ma c'è concorrenza

Oramai non è più una novità il fatto che l'Inter sia alla ricerca di una punta fisica che possa svolgere il ruolo di vice-Lukaku nella prossima stagione. Ecco perchè i dirigenti nerazzurri si sono messi alla ricerca di un profilo che possa essere adatto.

Secondo quanto riportato da parte dell'Express, i nerazzurri potrebbero virare in maniera decisa per l'attaccante francese classe 1998 del Celtic, Odsonne Edouard, che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni in Scozia.

Per prenderlo, però, c'è una folta concorrenza da superare, soprattutto in Premier League, dove Brighton, Leicester sembrano essere in vantaggio sul giocatore. In Italia da registrare anche l'interesse del Milan.