Inter, per Joao Mario c'è il Benfica, ma c'è l'ostacolo...Sporting Lisbona

L'Inter e Joao Mario potrebbero presto separarsi. Infatti, secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, infatti, il centrocampista portoghese, dopo aver passato l'ultima stagione con lo Sporting Lisbona, vincendo anche il campionato, potrebbe passare al Benfica che starebbe facendo un forte pressing per acquistarlo.

Ma per poterlo acquistare le cose non sono semplici, dal momento che lo stesso Sporting Lisbona avrebbe un'opzione sul giocatore che farebbe si che lo stesso non dovrebbe passare ad una società rivale in Portogallo.

Una situazione complicata che dovrà essere sbloccata per poter dare la parola fine ad una trattativa che si sta protraendo per le lunghe. Chissà se la situazione si sbloccherà nella prossime settimane.