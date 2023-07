Inter, per il centrocampo occhio al fenomeno tedesco: costa la metà di Frattesi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/07/2023

Inter, per il centrocampo si punta ad un talento tedesco. In queste settimane, sotto i riflettori del mercato nerazzurro, c’è sicuramente la metà campo. Infatti, con il possibile addio di Brozovic e quello già avvenuto di Gagliardini a parametro zero, servono due giocatori in quella parte di campo. Si sa come il nome maggiormente cercato dalla dirigenza interista sia Frattesi.

Il centrocampista di Sassuolo e Nazionale, però, ha un prezzo elevatissimo che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Per questo, Marotta e Ausilio, sono alla ricerca di alternative che magari possano avere caratteristiche da mezz’ala, ma che abbiano un costo più contenuto. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, una delle alternative monitorate è il giocatore dell’Udinese classe 2002, Samardzic.

Il centrocampista tedesco rappresenta uno dei migliori prospetti del nostro campionato e della sua nazionale. Su di lui ci sono anche gli occhi di Napoli e Milan. La valutazione che ne fanno i friulani è di circa 20 milioni di euro, la metà rispetto a quanto è valutato Frattesi. Vedremo se i nerazzurri proveranno ad imbastire una trattativa e a provare l’affondo. Di sicuro, Samardzic, è un profilo da tenere d’occhio con attenzione.