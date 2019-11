Inter, per Ibrahimovic è derby con il Milan: i Galaxy provano a convincerlo

Nonostante non sia più un giovanotto (lo scorso 3 ottobre ha spento ben 38 candeline), Zlatan Ibrahimovic continua ad essere conteso tra vari club. Oltre ad alcune squadre americane, con i L.A. Galaxy in cima pronti ad offrire allo svedese un contratto per un'altra stagione da 6 milioni, sull'ex nerazzurro ci sarebbe l'interesse anche del Milan e - appunto - dell'Inter.

Nelle scorse settimane si è vociferato di un possibile incontro tra l'agente di Ibrahimovic Mino Raiola e il club di Viale della Liberazione, ma quest'oggi dall'Inghilterra tramite il Sun è rimbalzata la notizia di un prepotente reinserimento del Milan.

Il club rossonero - specialmente in avanti - in campionato sta vivendo una situazione tutt'altro che rosea, con Krzysztof Piatek e Suso ampiamente al di sotto delle aspettative. Entrambi infatti, insieme hanno siglato solamente quattro gol complessivi (tre per il polacco, uno solo per lo spagnolo).