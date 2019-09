Inter, per Gabigol nerazzurri pronti a far lievitare il prezzo del cartellino

In patria le reti su reti siglate con la maglia del Flamengo, stanno mettendo il club rubro-negro nelle condizioni di decidersi a prelevarlo definitivamente.

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato di un'ipotetica offerta dei brasiliani pari a 18 milioni, ma ora per Gabigol l'Inter è pronta a richiedere una cifra nettamente superiore.

Il club di Viale della Liberazione infatti, per liberare il classe '96 pretenderà un assegno da non meno di 30 milioni. Una richiesta che potrebbe spaventare il Flamengo ma che comunque, visto il sovraffollamento in attacco, potrebbe convincere l'Inter a sedersi intorno a un tavolo e trattare.