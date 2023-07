Inter, per Frattesi sarà fumata bianca. Le basi dell’accordo (SS24)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/07/2023

Inter, si muove il mercato dei nerazzurri.

Secondo quanto riporta il sito di Gianluca di Marzio, notissimo giornalista esperto di calciomercato di SkySport24, i nerazzurri starebbero per chiudere la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi.

Inter, per Frattesi si chiude in 24 ore. Fondamentale la volontà del giocatore. Sarà prestito con riscatto a 25 milioni più Mulattieri.

Per Di Marzio si sarebbe arrivati ad un accordo verbale dopo che la dirigenza nerazzurra ha ottenuto il via libera da parte della proprietà. Dopo l’ufficialità del trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al Nassr si è andati avanti sul fronte entrate. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata improvvisa sulla trattativa che era stata impostata nelle scorse settimane. Nelle ultime ore sul giocatore era piombato anche il Napoli e sembrava fortissimo l’interesse di Milan e Roma. Importante sarebbe anche il desiderio del giocatore di entrare a far parte del club vice campione d’Europa. Il club nerazzurro non ha dubbi sul fatto che Frattesi possa essere un elemento funzionale alla rosa rosa di Mister Inzaghi che lo ha messo tra i primi della lista dei sui desiderata.

La formula del trasferimento sarebbe un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni più il cartellino di Mulattieri valutato 8 milioni.