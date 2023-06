Inter, per Frattesi bisogna fare un’uscita: ma un nerazzurro si sfila

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/06/2023

Inter, si continua a insistere per portare Frattesi a Milano. Andato in gol nella finale per il terzo posto di Nations League contro l’Olanda, Davide Frattesi è sicuramente uno degli uomini più chiacchierati sia per le sue belle prestazioni in campo, sia per quanto riguarda il tema mercato.

Oramai da parecchi giorni si sa come sul centrocampista classe 1999 di proprietà del Sassuolo, ci siano tante squadra a monitorare la situazione, tra cui anche quella nerazzurra. La società di viale della Liberazione, in realtà, avrebbe già trovato tutti gli accordi sia con il giocatore che con il Sassuolo e che prevede, oltre ad una cospicua parte in denaro, anche l’inserimento del giovane attaccante Samuele Mulattieri.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, però, per portare Frattesi a Milano, servirà fare prima un’uscita, dal momento che il presidente Zhang non ha dato l’ok all’investimento economico per il centrocampista. Marotta e Ausilio stanno valutando i nomi da poter cedere, ma un giocatore non sarà coinvolto.

Si tratta di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, che era dato per partente fino a qualche tempo fa, a convinto tutti a suon di prestazioni. E proprio ieri sera, non chiudendo del tutto le porte ad un addio, ha parlato di come si trovi molto bene a Milano e di come non abbia alcun motivo per lasciare il club nerazzurro.

Dunque, non dovrebbe essere lui la pedina da sacrificare per arrivare a Frattesi. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà questa uscita, anche per evitare il ritorno prepotente di Roma e Juventus, anch’esse molto interessate al giocatore.