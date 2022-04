Inter, per Dybala occhio alla Premier! Tre big sulle tracce dell'argentino

Inter, attenzione a Dybala.

L'argentino, come ormai comunicato dalle parti da qualche settimana, lascerà la Juventus a parametro zero al termine della stagione. Sulle sue tracce, ormai è appurato, si è da tempo mosso Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e grande estimatore del numero 10 argentino.

Secondo diverse fonti i nerazzurri sarebbero disposti ad offrire un quadriennale a 6 milioni più bonus a Dybala per il quale, però, stanno manifestando il proprio interesse anche altri top club europei, in particolare inglesi.

Come riporta calciomercato.it, infatti ESPN aveva rilanciato il forte interessamento di Manchester United e Newcastle per il fantasista. Se i Red Devils si apprestano ad una vera e propria rivoluzione tecnica nella prossima stagione, i magpies sono in cerca di un grande nome sul calciomercato per lanciare il marchio del club a livello globale e poter cominciare a mettere effettivamente in atto il grande progetto iniziato con l'acquisizione del club da parte del fondo arabo PIF.

Inoltre, attenzione al Tottenham. Sulla panchina degli Spurs infatti, siede un ex nerazzurro come Antonio Conte, che non disprezzerebbe di giocare un tiro alla sua ex squadra. Fabio Paratici, ex dirigente bianconero ora in carica proprio nel Nord di Londra, si adopererebbe certamente per cercare di garantire un rinforzo simile al proprio allenatore.

Alla corsa per Dybala si è recentemente iscritto anche l'Arsenal, con i gunners in cerca di un rinforzo in attacco. L'altro nome forte per quel ruolo, dalle parti dell'Emirates, è Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City di Pep Guardiola.

Sulle tracce dell'argentino, dunque, si è sguinzagliata quasi tutta l'élite del calcio europeo, con l'Inter che dovrà guardarsi in particolar modo dalle inglesi interessati al suo acquisto a parametro zero.