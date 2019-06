Inter, per cedere Nainggolan spunta un'ipotesi che farebbe molto comodo

Dopo una sola stagione, l'avventura di Radja Nainggolan all'Inter sarebbe già ai titoli di coda. Il belga, nonostante abbia siglato la rete decisiva contro l'Empoli per la qualificazione in Champions League, potrebbe essere ceduto.

La volontà del club meneghino infatti, sarebbe quella di piazzare il Ninja altrove possibilmente in un'operazione di scambio, con l'intento di valutare l'ex Roma circa 30 milioni. Il tutto, evitando di incappare così in una minusvalenza. Sulla volontà dell'Inter di cedere Nainggolan ne è consapevole anche l'agente del giocatore Alessandro Beltrami. A riguardo, il Corriere dello Sport questa mattina scrive:

“Dovesse arrivare l’offerta giusta, al Ninja verrà indicata la porta della Pinetina. E della decisione è stato informato anche il suo agente, Beltrami, che di questi tempi è quasi di casa in corso Vittorio Emanuele essendo anche il rappresentante di Nicolò Barella”.