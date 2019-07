Inter, per Barella e Lukaku scatta il countdown: le ultime sui due

Inizia a prendere forma la nuova Inter di Conte in vista della stagione 2019/2020. Il tecnico leccese infatti, non appena si sbroglierà la matassa Icardi, potrà abbracciare i due calciatori più esplicitamente richiesti sul mercato: Barella e Lukaku.

Per il primo, complici anche il defilarsi della Roma e l'accordo raggiunto col classe '97 già nelle scorse settimane, l'Inter starebbe preparando un'offerta da 36 milioni di euro cash + 4 di bonus facilmente raggiungibili + 10 relativi a dei bonus più complicati.

Per il belga invece, per accontentare le richieste economiche del Manchester United senza appesantire troppo il bilancio, l'AD interista Marotta farà pervenire ai Red Devils un'offerta di prestito biennale da 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 60. In caso di riscatto obbligatorio, quest'ultimo importo verrebbe leggermente calato.