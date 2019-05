Inter-Pépé: l'attaccante che piace ai nerazzurri ha parlato del suo futuro

Festeggiamenti avviati in casa Lille. Il club francese, grazie anche alle reti messe a segno da Nicolas Pépé (20 in Ligue 1), è riuscita a centrare la qualificazione per la Champions League 2019/2020.

"Siamo felici. Non ce l'aspettavamo a un certo punto, ma sapevamo di avere le qualità per poter arrivare a questo traguardo. Non era facile, con il Lione che ci inseguiva. Ma noi abbiamo tenuto botta, dimostrandoci un gruppo unito. Se sarò al Lille anche l'anno prossimo? Perché no, vedremo".

Queste le parole del classe '95. Insomma, dietro il futuro professionale dell'attaccante si celano ancora molti interrogativi, ma l'Inter dal canto suo, anche in virtù di una possibile partenza di Ivan Perisic, continua a rimanere vigile.