di Redazione, pubblicato il: 26/03/2023

(Inter) In collegamento su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha chiarito quale sia l’effettiva situazione di Mateo Retegui sul mercato italiano.

“Retegui è stato scartato, oggi 26 marzo 2023 le società italiane lo hanno valutato ma non è un obiettivo primario…. In questo momento non è un obiettivo prioritario: è stato accostato all’Inter, ma non ho riscontri. L’Inter lo segue come altri duecento. E’ stato accostato anche al Milan, Non ho riscontri su Retegui in Italia, sull’estero sì”.