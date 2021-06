Inter, Pedullà: "C'è un nuovo obiettivo per la porta, dalla Serie B"

C'è un nome nuovo per la porta dell'Inter: dopo l'approdo di Juan Musso all'Atalanta il nuovo obiettivo è Luigi Sepe, estremo difensore classe 1991 (30 anni compiuti l'8 maggio) dal 2018 di proprietà del Parma. Ne parla l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà.

Secondo le indiscrezioni, il calciatore potrebbe arrivare in nerazzurro con la formula del prestito con appena si chiuderà per la partenza di Ionut Radu, in procinto di trasferirsi alla Real Sociedad.

L'Inter resta a caccia del nuovo portiere, sono attesi sviluppi.