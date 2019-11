Inter, pazza idea. Rientro alla base per un giocatore ceduto in estate?

In questi giorni in cui il campo tace, data la sosta per le nazionali, il mercato fa da padrone, vista l'imminenza della sessione di gennaio

A tenere banco in questo momento, vista l'imminenza della sessione di gennaio, è senza dubbio il mercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello sport l'Inter ha bisogno di rinforzare l'attacco, e per questo sta guardando in casa Genoa. Non solo Kouame, che piace da tempo, ci sarebbe anche un altro nome che gli uomini mercato nerazzurri starebbero valutando. Si tratterebbe di Pinamonti, che i rossoblu hanno acquistato in estate e che Conte vorrebbe riportare alla base. Il tecnico apprezza le caratteristiche del giovane attaccante, ma la pista è difficile.